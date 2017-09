Mail Courrier des lecteurs Lettre ouverte du bâtonnier Georges-André Hoarau à Mr Jules Bénard





Monsieur Bénard,



Il est de mon habitude de répondre aux courriers qui me sont adressés, c'est pourquoi je prends le temps, malgré ma semaine chargée, de vous adresser à mon tour une lettre ouverte.



Vous m'avez annoncé le 13 septembre 2017 que votre implacable juridiction avait tranché et que je n'étais désormais plus digne de votre respect et de votre amitié, pour avoir manqué de "compassion" pour la "victime" de mon client.



Je vous rassure, je n'entends pas interjeter appel de votre verdict, mais simplement apporter un peu de contradiction aux débats, puisque telle est l'essence de ma profession.



Vous auriez pu me reprocher uniquement le manque d'élégance des propos que j'ai tenus sur une chaîne locale. Si ce n'était que cela, j'aurais pu convenir avec vous que l'élégance n'est pas ma qualité première. Je vous aurais également expliqué, qu'après deux jours de combat acharné aux assises, l'adrénaline peut rendre les mots plus durs...



Mais là n'est pas le problème.



Vous me reprochez surtout mon absence de "compassion" pour la "victime" de mon client.



Et là, je réalise avec effroi, qu'après toutes ces années passées à chauffer les bancs du Tribunal correctionnel, vous n'avez toujours pas compris le principe central de toute justice qui se respecte, la présomption d'innocence.



Je vais donc vous raconter l'anecdote que je réserve en général aux braves gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une enceinte de justice :



Imaginez qu'une personne vous accuse à tort, des faits les plus horribles, meurtre, viol, torture.



Imaginez que la presse et l'opinion publique, sur les simples déclarations de cette personne, vous condamnent d'office, parce que c'est bien connu, les accusateurs ne mentent jamais.



Vous seriez bien heureux de pouvoir compter sur un avocat indigne de respect comme moi pour vous défendre et pour subir la vindicte populaire à vos côtés.



Vous seriez bien heureux d'avoir droit à un procès équitable, comprenant le droit de faire appel.



Dans cette hypothèse, pouvez vous imaginer qu'à la sortie d'un premier round judiciaire difficile, votre confident et seul allié, retourne sa veste en chantant les louanges de la personne qui vous a accusé à tort...



Je brûlerai ma robe avant de faire subir cela à celui qui m'a confié sa confiance et son destin.



Monsieur Bénard, sans mettre un orteil à l'audience pour écouter ce qu'il avait à dire, vous avez jugé, condamné et exécuté publiquement mon client.



Sachez cependant qu'il est toujours présumé innocent.



En me reprochant de ne pas reconnaître le statut de victime de la plaignante, vous me reprochez de ne pas reconnaître le statut de coupable de mon client.



En définitive, vous reprochez de ne pas trahir mon client...



Sachez que je n'exerce pas cette profession pour être aimé, tout comme je ne tire aucun plaisir à être détesté par ceux qui ne comprennent pas (ou ne veulent pas comprendre) que chacun a le droit d'être défendu pleinement.



Cependant, si vous me méprisez parce que je refuse de trahir mon client et mon serment, sachez que votre mépris est pour moi une grande source de fierté.



Enfin, vous faites état en fin de votre article, de votre honte d'avoir été mon ami.



