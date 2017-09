Mail Courrier des lecteurs Lettre ouverte du Secrétariat Général du PCR à Olivier Hoarau et Emmanuel Séraphin dirigeants de PLR

Cher Olivier, cher Emmanuel,



Nous nous adressons à vous puisque, lors de nos rencontres, vous vous êtes présentés comme ayant délégation du PLR pour régler les questions des élections sénatoriales.



Nous vous rappelons que lors de ces rencontres, au nom du PCR, nous vous avions fait la proposition de constituer une liste commune élargie au Progrès, aux Verts et à d’autres forces politiques et personnalités.



Comme nous avons une sénatrice sortante nous proposions qu’elle conduise la liste, suivie de quelqu’un du PLR, avec l’engagement, en cas de réélection de notre sénatrice, de laisser la place au suivant PLR après les 3 premières années de mandat.



Notre proposition de la tête de liste se justifiait par la légitimité et le mérite non contestés de la sortante. De plus, le principe de la priorité à la sortante, est une règle généralement respectée en la circonstance. Nous-mêmes, nous l’avions respectée, à votre profit, en ne présentant pas de candidat face à votre députée sortante dans la 2e circonscription lors des dernières législatives. Ce qui de notre part était un premier geste de détente dans les relations entre PCR et PLR.



Vous avez refusé notre proposition arguant que le PLR est tout aussi légitime que le PCR d’avoir sa propre tête de liste. Durant toutes nos discussions vous n’avez pas fléchi sur ce point et c’est pour cela que l’accord entre nous n’a pas pu avoir lieu.

Or, nous venons d’apprendre aujourd’hui que vous avez décidé de laisser la tête de liste PLR non pas à celle que nous vous proposions en vue de faire prospérer notre liste commune élargie mais à une autre personne. Là nous ne comprenons pas votre décision.



En effet, pourquoi avoir retiré, en faveur de Wilfrid BERTILE (contre lequel nous n’avons rien), votre exigence d’avoir une tête de liste PLR et non pas en faveur de notre tête de liste ? Nous comprenons d’autant moins votre décision que, notre geste lors des dernières législatives vers votre députée sortante aurait pu trouver un écho identique de votre part pour ces sénatoriales en faveur de notre sénatrice sortante. Ce faisant, cela aurait été un deuxième geste, cette fois de votre part, confirmant l’instauration d’une nouvelle relation entre nos formations politiques ; nouvelle relation souhaitée par le PCR (notamment lors de son IXe Congrès) et pouvant s’inscrire dans la durée.



Votre décision résonne donc, pour nous, comme une fin de non-recevoir pour cette nouvelle relation entre nous. Vraiment nous ne comprenons pas pourquoi vous avez accordé à quelqu’un d’autre ce que vous nous avez refusé. Nous prenons acte de votre décision tout en vous disant que nous la regrettons sincèrement. Le Secrétariat Général du PCR Lu 89 fois



