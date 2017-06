Lettre ouverte au candidat Melchior qui est également l’élu délégué aux finances de la Commune de Saint-Paul

Vous vous présentez, Monsieur Melchior, dans la 2ème circonscription, et vous aussi, vous avez déjà un bilan à présenter aux électeurs.



Certes, ce n’est pas celui de Député, poste que vous briguez aujourd’hui, mais c’est votre bilan local qui permet de montrer à la population du Port, de la Possession et même de Saint-Paul, le genre de politicien que vous êtes.



Pour rappel, Monsieur Melchior, vous êtes l’élu délégué aux finances de la Commune de Saint-Paul mais aussi vice-président délégué aux finances du TCO ! Et pour quels résultats ?

Au TCO, tout d’abord, la taxe sur les ordures ménagères de 2016 était en hausse de plus de 7% ! Comment cela peut-il s’expliquer quand on sait que dans le même temps il y a eu une réduction des services de ramassage des Ordures ?



En quelques mots nous avons eu à votre arrivée, moins de prestations de service tout en les payant plus chère !



A la Commune de Saint-Paul ensuite, nous avons eu à cause de votre gestion financière calamiteuse, la pire place qui soit, avec l’augmentation la plus forte de France pour la taxe d’habitation. Un privilège que nous nous serions bien passé, Monsieur Melchior !

En ce qui concerne la taxe foncière, encore une fois la Commune de Saint-Paul coiffe le bonnet d’âne en se plaçant parmi les 5 plus hautes augmentations de toute la France en 2016.



Pour autant les caisses sont vides aujourd’hui, alors qu’aucun nouveau projet ne voit le jour, et que les contribuables de tout bord se demandent de plus en plus où va l’argent.

Pire encore, sous votre impulsion, la mairie Saint-Paul a contracté un prêt pour des soi-disant investissements à venir. Ce prêt sera remboursé qu’à partir de 2020 …sous la prochaine mandature. Les administrés de votre Commune, Monsieur Melchior, subiront, une nouvelle fois, une augmentation significative d’impôts locaux pour rembourser les 24 millions qui vous ont manqué actuellement. Voilà votre façon de préparer l’avenir des Saint-Paulois !

Monsieur Melchior, vous vous dites prêt à lutter contre la pauvreté et pour le pouvoir d’achat des Réunionnais en tant que Député, mais les résultats de votre engagement à la Marie et au TCO produisent l’effet inverse. Vous n’avez réussi qu’à appauvrir les Saint-Paulois !

Néanmoins rendons à César ce qui appartient à César, si le pouvoir d’achat des élus a augmenté, vous y êtes pour quelque chose. Vous avez en effet contribué à l’augmentation des indemnités des élus de plus de 35%....



Monsieur Melchior, si vous étiez responsable financier dans le domaine privé avec de tels résultats, tout laisse à penser que vous auriez déjà été mis à la porte. Malheureusement à la Mairie, la sanction vient presque toujours qu’en fin de mandat.



Alors inutile d’espérer échapper à la sentence des Saint-Paulois en vous orientant vers la députation. Pour la très grande majorité de vos administrés, vous n’avez pas été à la hauteur jusqu’à présent, et vous ne le serez pas plus dans le futur.