Lettre ouverte à monsieur Bernard Grondin, président indépendantiste auto proclamé

Monsieur le Président, j'ai bien l'honneur de vous saluer.



Je vous ai vu à la télévision, j'ai lu ce que disaient les journaux au sujet de votre souhait d'une Réunion indépendante.



Notre Constitution française vous accorde le droit d'avoir vos idées et de les défendre ouvertement sans en être inquiété tant qu'elles ne troublent pas l'ordre républicain. Vous ne troublez apparemment rien. A moins que vous n'ayez des armées secrètes très nombreuses en réserve, prêtes à prendre le maquis mais j'en doute.



Je respecte vos opinions et je le dis sans arrière-pensée. Vous les assumez avec courage, ce qui est loin d'être le cas de tous les faux-jetons camouflés derrière leurs faux-semblants et leurs pseudos. Cela mérite un franc respect.



Il est évident que je ne les partage aucunement, même si un grand coup de pied dans la fourmilière des contraintes et dans le cul des contraignants me paraît urgent. Où serait le plaisir de la discussion si nous étions tous d'accord ?



Je dois cependant rectifier une grave erreur dans votre argumentation. Erreur qui ne peut qu'être contagieuse si l'on n'y prend garde. Mais vous le savez, n'est-il pas ? Je ne vous ferai pas l'injure de vous prendre pour un idiot... que vous n'êtes apparemment pas. Voici de quoi il s'agit :



Dans vos propos rapportés ce matin par la presse, vous placez notre île sur le même plan que les autres colonies, Antilles, Algérie, Madagascar, j'en passe.



Ceci est faux !



La Réunion a effectivement été ce que l'on appelait "une des quatre" ; une des quatre possessions administratives d'outremer, devenue colonie après n'avoir fait partie QUE de "Madagascar et dépendances". Mais cette assimilation est hâtive et erronée. Je précise : lorsque la France a jugé bon de s'installer à Madagascar, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, en Indochine que vous citez à juste titre, elle y est allée avec armes et bagages. Surtout avec armes. Cela a abouti aux guerres et massacres que l'on sait et que je déplore : qu'allions-nous faire chez ces peuples qui n'avaient rien demandé ? Leur apporter la civilisation ? Comme si la nôtre était supérieure.



Rappelons que l'empire de Gao, au Niger, possédait déjà une civilisation florissante, autrement avancée que la nôtre... qui en était encore au pré-Moyen Âge !



Pour en revenir à La Réunion, cette île était parfaitement déserte lorsque les navigateurs en prirent possession "au nom du Roy de France". Si l'on excepte les tortues, le dronte, les perruches de Bourbon (ces bavardes n'ont d'ailleurs pas disparu du tout : on en rencontre à chaque coin de rue !) et quelques chacouates et autres zoiseaux verts.



Personne n'a alors été "envahi" ni encore moins spolié.



Vous placez la langue créole comme prémisse à toute discussion. Je vous rappelle que Maurice, indépendante depuis 1968, a TROIS langues officielles, le créole mauricien, le français et l'anglais. Le créole réunionnais, si on veut bosser en Allemagne, me paraît "un peu court, jeune homme".



Enfin, je ne partage pas du tout votre opinion concernant les Zoreils. Voyez donc combien de petits ou grands chefs créoles se comportent de façon odieuse avec leurs collaborateurs !



Je vous souhaite très sincèrement, monsieur le Président, de continuer à défendre vos idées. Mais rien ne vous empêche de mettre de l'eau dans votre charrette.



Bien sincèrement vôtre,