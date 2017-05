Mail Courrier des lecteurs Lettre ouverte à M. Jean-Luc Mélenchon

Le collectif des réunionnais insoumis (CRI) « Maron lontan, Insoumis Zordi » s’est formé suite à la constatation par nombre d’entre nous d’un fonctionnement local de la France Insoumise totalement en contradiction avec les valeurs que vous prônez !



Votre mouvement qui se veut sans parti politique a été purement et simplement accaparé par le Parti de Gauche local. Les dirigeants du Parti de Gauche ont un total contrôle de la diffusion de l’information, de la représentativité médiatique, du choix des candidats aux législatives et ce de manière autoritaire et irrespectueuse envers tous ceux qui viendraient à émettre un avis contraire ou différent de ce qui est imposé.



Nous avons pu constater un fonctionnement autoritaire qui pouvait aller jusqu’à l’intimidation en passant par la censure et le contrôle de notre liberté d’expression à travers les différents groupes de discussion (tous fermés par ailleurs) créés sur Facebook principalement.



La représentativité locale souffre de tels comportements. La non-prise en compte de notre identité régionale ressentie par la minorité d’insoumis locaux (créoles) au sein des groupes militants et le rejet de leurs initiatives, avis ou conseils nous font penser que l’ampleur du mouvement aurait pu être encore plus grande sans ces freins partisans.



Dans la circonscription 5, nous, les insoumis locaux, nous nous sommes battus pour parvenir à présenter un binôme que nous avions nous-mêmes choisi, plutôt qu’une candidate (du Parti de Gauche) qui nous avait été imposée, sous prétexte de « devoir respecter le calendrier national ». En effet tous les candidats aux législatives ont été désignés bien avant la campagne présidentielle, et bien sûr tous issus du Parti de Gauche. Notre démarche s’est soldée par un refus du binôme proposé pour des raisons incompréhensibles. Ce refus sonne véritablement comme une sanction pour avoir fait preuve d’insoumission à leur diktat.



Le résultat est là : nous n’avons pas de candidat insoumis dans la 5ème circonscription !

Nous n’en avons pas non plus dans la 2ème, et nous avons une candidate PCR dans la 1ère alors qu’un binôme France insoumise, issu du peuple et sans parti, s’y était présenté !



Tout cela va à l’encontre des valeurs de la France Insoumise auxquelles nous adhérons et est totalement contre-productif pour l’évolution du mouvement.



L’insoumission fait partie de notre histoire et pour ainsi dire de notre ADN car notre beau peuple métissé s’est construit lentement sur la nécessité de vivre ensemble mais également sur des plaies et des cicatrices laissées par le système colonial dont le souvenir nous renvoie directement à l’esclavage. L’esclave maron était celui qui fuyait la domination de ses maîtres et qui se mettait de ce fait en danger de mort. L’avenir en commun et la France insoumise sont un formidable écho à ce « maronage génétique » et cet écho pourrait être entendu par un grand nombre de nos concitoyens comme une occasion de guérir définitivement ces blessures du passé. Mais contre toutes nos attentes, l’image qui nous en est donnée ici à la Réunion est teinté d’allure néo-coloniale, dictatoriale, qui produit l’effet inverse. Encore une fois l’histoire se répète !



De tels agissements sont une insulte aux insoumis et au peuple Réunionnais tout en entier. Nous espérions beaucoup dans ce mouvement et malheureusement, par calcul politique et arrangements locaux les insoumis qui ont rejeté cette façon de faire de la politique sont contraints de choisir qui, pour le PLR, qui, pour le PCR... et consort !



« Qu’ils dégagent tous » disiez-vous ?!! « Un nouveau monde » disiez-vous ?!! « Redonner le pouvoir au peuple », toutes ces phrases résonnent encore comme le glas de ce vieux monde à nos oreilles mais demain elles apparaîtront comme la répétition de la grotesque cérémonie d’enterrement du roi carnaval emportant avec lui dans un ultime brasier nos espoirs que vous avez vous-même nourris. PL pour le Collectif des Réunionnais Insoumis (CRI) Lu 200 fois



