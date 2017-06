Mail Courrier des lecteurs Lettre ouverte à Emmanuel Macron Président de la république fondateur d’En Marche

Monsieur le Président de la république,



Nous sommes de nombreux adhérents de la première heure sur l’île de la Réunion à être consternés par la tournure qu’a pris notre mouvement depuis votre venue sur l’île.



Notre référente Mme Carine Garcia pilotée en coulisses par Mme Anaïs Patel attachée parlementaire du député socialiste Mr Vlody a délibérément oeuvré pour nous éliminer, nous les idéalistes ! Notre mouvement a été dévoyé au service des ambitions législatives de ces deux personnes. Nos protestations ont été balayées d’un revers de main par le coordinateur Max Dubois, ce Monsieur a temporisé en nous promettant un changement après votre élection. Naïfs, nous lui avons fait confiance !



Finalement ces deux personnes ont été investies et parachutées dans des circonscriptions gagnables. Malheureusement les électeurs Réunionnais ont compris la supercherie et ont sanctionné sévèrement leur incompétence et leur malveillance en les éliminant dès le premier tour.



Notre mouvement est disqualifié alors qu’une vague LREM déferle sur la métropole à notre plus grande joie.



La colère gronde parmi nos adhérents.



Nous sommes des puristes et voulons être fières des idées que l’on défend. C’est pourquoi nous demandons des excuses de la part des responsables qui nous ont berné et qui vous ont trompé. Nous demandons également que notre mouvement reparte à la Réunion sur des bases saines libéré de la mainmise de Carine Garcia, Anaïs Patel et compagnie dont les motivations et le pedigree laissant à désirer pour certains. Nous voulons une pleine réussite de votre quinquennat et nous sommes des fidèles bienveillants.



La vérité est en marche et rien ne saura l’arrêter comme disait Zola.



Nous espérons un soutien de votre part. Nous vous prions Monsieur le Président de croire en notre profond respect.



Hélène Coddeville

Animatrice du comité Elles Marchent

Adhérente du 06 avril 2016 (n° 2032) Mouvement des adhérents En Marche Lu 200 fois



