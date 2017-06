Lettre de Nathalie Bassire au monde économique

Mes cher(e)s Ami(e)s, Chefs d'entreprise, Artisans, Commerçants, Professionnels du Tourisme,



Je suis intimement convaincue que l'avenir de notre pays et de notre île repose sur vos épaules, avec le soutien de l'Etat et des collectivités territoriales. La création d'emplois locaux et durables passe nécessairement par le secteur marchant, à condition de libérer nos entreprises des contraintes financières et règlementaires !



Pour cela, je milite pour la suppression du RSI, et l'amnistie de l'ensemble des arriérés à La Réunion afin que nous puissions repartir sur de nouvelles bases.



Il faut baisser les charges fiscales et sociales qui pèsent sur nos entreprises. Je veux donc ramener à 15% maximum le taux d'imposition pour toutes les sociétés.



Je propose par ailleurs la création d'un dispositif d' “entreprise franche” : peu importe sa localisation géographique sur notre territoire réunionnais, dès lors qu'une entreprise est dans un secteur concurrentiel éligible, elle aura ZERO charge.



Mon programme intègre également des mesures fortes pour réserver au moins 50% de nos marchés publics aux PME-TPE (achat de produits fabriqués localement), pour accompagner la transformation digitale au sein de l'entreprise, pour faciliter l'accès à la formation pour nos chefs d'entreprise et créateurs d'emplois, pour permettre le développement d'activités innovantes en allégeant la réglementation trop contraignante, pour développer le tourisme en particulier dans les Hauts de La Réunion, pour booster le BTP par une politique de grands chantiers et de construction de logements, ...



Ensemble, nous serons en capacité de libérer l'activité et créer de l'emploi local, après 5 années catastrophiques pour notre économie.



Les 11 et 18 juin prochains, le choix que vous ferez sera déterminant pour la relance de la croissance économique, dans le respect de la transition écologique, et la création d'emplois.



Candidate de l'Union de la droite et du centre dans la 3ème circonscription de La Réunion, avec mon suppléant écologiste Jean Alain CADET, je mènerai un combat sans relâche en faveur du développement économique et durable.



Je compte sur vous, vous pouvez comptez sur moi !



Nathalie BASSIRE