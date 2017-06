"Les violences contre les policiers doivent être sévèrement sanctionnées"

"Force est de constater que les violences envers les policiers deviennent récurrentes pour ne pas dire habituelles. Les faits de violences et d'outrage envers deux policiers le 24 juin 2017 vers 14H00 au commissariat de Saint-André attestent de cette inquiétante dérive.



Pour autant, si ce genre de faits est en constante augmentation - plus de 40 % en 2 ans - ils ne doivent être en aucun cas banalisés. L'affectation d'une cinquantaine de fonctionnaires de police dans la département de La Réunion doit être officialisée par une commission nationale le 28 juin.



Si des renforts permettront de réorganiser les différentes unités et d'augmenter quelque peu l'efficience des services, cela ne constitue qu'une étape eu égard aux besoins criants en la matière. L'Unsa Police réitère que les violences perpétrées à l'encontre des policiers et forces de l'ordre en général, doivent être sévèrement sanctionnées par la justice, et prône la tolérance zéro. L’Unsa Police apporte son soutien aux collègues blessés et leur souhaite un prompt rétablissement, tout en saluant leur professionnalisme dans la gestion de cet évènement."