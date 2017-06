Les violences contre la police ont plus que doublé depuis 2014

Suite aux agressions subies par des policiers au Port et à Saint-André ces derniers jours, le syndicat Unsa Police, dénonce "une situation plus que préoccupante".



"Depuis plusieurs mois il y a une recrudescence de violences à l'encontre des policiers qui exercent leurs fonctions.Ces deniers jours, six fonctionnaires de police ont été blessés sur la circonscription du Port suite à des faits de violences ou de rébellion", lit-on dans un communiqué.



Le syndicat précise également qu’entre 2014 et 2016, "les atteintes physiques envers les fonctionnaires de police ne cessent de croître de façon exponentielle". En 2014, 19 faits de violences ont été comptabilisés contre 45 en 2016.



L’Unsa Police rappelle donc qu’un courrier a été envoyé à la direction nationale de police à ce sujet le mois dernier. Celle-ci a répondu : "Attentif à cette préoccupation, j'ai demandé à mes services de procéder à une étude fine de la situation locale. Ainsi, sur la même période de janvier à la fin du mois de septembre de cette année, la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique, ndlr) de La Réunion enregistrera 17 arrivées en mutation. (…)Enfin 30 postes ont été ouverts à la DDSP de La Réunion dans le cadre du mouvement polyvalent du corps d'encadrement et d'application , dont un poste de motocycliste. Ces effectifs prendront leur service le 1er septembre prochain".



Le syndicat se dit ainsi satisfait du chiffre qui permettra "de combler les départs à la retraite".