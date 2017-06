Ville de Saint-Paul

Les vacances à la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul





Toutes les activités sont payantes et accessibles à toute la famille. Deux nouveautés pour cette année, les ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans ainsi que les lectures de paysages pour toute la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la RNN Étang de Saint-Paul (www.reserve-etangsaintpaul.fr).





PROGRAMME



Mercredis 5, 12 26 juillet et 2 août à 9h00 et 13h00

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.

Dimanche 23 juillet et dimanche 13 août à 9h00 et 13h00

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.

Visite guidée pédestre : Sur le sentier de Bassin V / Dès 10 ans / Durée 2h30 // Nouveau **

Jeudi 13 juillet et mardi 1er août à 9h00

Départ : Parking de Bassin Vital sur le Tour des Roches. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88.

Visite guidée pédestre : A la rencontre de nos paysages / Public adulte / Durée : 1h15 // Nouveau **

Jeudi 20 juillet et jeudi 10 août à 9h00

Départ : Intersection chemin l’Érythrine et Tour des Roches (après l’arrêt de bus). Réservation conseillée au 02 62 70 28 88

Atelier enfants (8-12 ans) : Le monde fabuleux de la faune aquatique / Durée : 2h30 // Nouveau **

Mardi 11 et 25 juillet à 9h00 et jeudi 3 août à 9h00.

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.

Atelier enfants (8-12 ans) : Ornitho en herbes ! / Durée : 2h30 // Nouveau **

Mardi 18 juillet et mardi 8 août à 9h00.

