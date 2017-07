Les transports à La Réunion

Aujourd’hui je souhaiterais parler d’un problème récurrent que nous rencontrons souvent tous, mais que ceux qui ont le pouvoir de décision et de changer les choses ne prennent pas toujours en compte.



Là où tout tourne autour de la vie scolaire et de ceux qui ont un train de vie aisé, il y a tous les autres Oubliés de tous, ou montrés du doigt parce qu’ils ne se démèneraient pas assez.



On se plaint qu’il y ait trop de voitures à la Réunion, mais comment pourrait- il en être autrement ?



Les transports en commun sont nombreux aujourd’hui et l’offre est assez importante mais Correspond-elle vraiment aux besoins des usagers ?



Comment est-elle réfléchie ? Par qui ? On peut se demander parfois si ceux qui s’en occupent vont Vraiment sur le terrain.

Il n’y a pas de correspondances entre les différentes lignes intercommunales, les arrêts sont parfois Eloignés, les uns des autres.

Les fréquences sont rares, mal pensées ou quasiment inexistantes et problématiques aux heures de Pointe.



Quand on pense qu’il faut parfois 4 bus pour aller d’un quartier des Trois Mares au Tampon pour St Pierre et qu’on perd une journée entière à traîner dans les gares, parfois sans abris, sous la pluie et le soleil qui cogne, l’Ile Intense ne fait pas rêver.



Penser une seconde faire un aller -retour, Saint Pierre –Saint Denis dans la journée relève de L’exploit.



Les bus ouvrent leurs portes, juste avant de partir, les voyageurs sont agglutinés devant, chacun Bousculant l’autre, au mépris des règles les plus élémentaires de politesse.



Vous restez sur le quai car il n’y a plus de place, il faut attendre le prochain, au risque que le Problème se répète.

Votre ticket n’étant valable que 3h, vous êtes quittes à repayer un autre billet sans être sûr de Pouvoir Partir.



Même problème au Tampon où les bus directs pour Saint Pierre sont denrée rare et le STC qui relie Le Tampon Saint Joseph est pris d’assaut par ceux qui se rendent à Saint Pierre laissant les voyageurs Pour Saint Joseph à quai.



Monter dans les cars avec son chariot de courses est une mission quasi impossible, marches trop Hautes, entrée et sortie étroites et pas de place pour mettre son chariot.



Il y a pourtant une dizaine de jeunes personnes en gilet fluo censée faciliter la vie des voyageurs.



Le chauffeur fait monter les voyageurs, distribue les tickets parce que l’accès aux tickets est une Autre galère :



Vous avez un abonnement Réuni pass (assez onéreux) mais on ne peut le recharger qu’à la gare Routière de Saint Pierre ou Saint Denis donc nouveaux frais en plus, les services de bornes et internet Sont inopérants sauf pour les scolaires.



Les arrêts ne sont pas annoncés et il n’y a pas toujours de sonnettes ou elles sont hors d’usage alors Vous vous retrouvez à perpète car vous tapez trop doucement dans vos mains ou vous ne criez pas Assez fort.



Enfin, les panneaux d’informations ou indiquant les arrêts bus sont parfois inexistants, non Opérationnels, les arrêts non indiqués ou très mal placés, parfois en plein champ de canne comme au Parc du GOL à La Rivière Saint Louis, sans abris laissant les voyageurs debout sous le soleil, la pluie.



Il y aurait encore beaucoup à dire et malheureusement, bien qu’on s’enorgueillisse de s’occuper des Gramounes, aucune offre de transport ne leur est proposée pour faire leurs courses ou leurs Déplacements en ville ou chez le médecin.



Comment peut- on penser vaincre l’isolement et la détresse des citoyens si on ne fait rien contre ça ?



A quand une réelle prise en compte des besoins de la population ?



Mesdames, messieurs les élu(e)s, les citoyens vous ont fait confiance et vous ont mis à ces places où Vous êtes censé(e)s répondre à leurs besoins, alors ne les décevez pas, demandez aux services Concernés de s’y atteler et apportez des réponses concrètes, c’est ce qu’ils attendent de vous.



Proposer des manifestations festives ou commerciales ne suffit pas si le plus grand nombre ne peut y Avoir accès.

On compte sur vous pour que les choses changent dans le bon sens, d’autres pays y arrivent.