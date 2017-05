Mail Economie Les touristes donnent une note à La Réunion Une enquête à l'initiative de l'IRT et de la Dieccte a été menée entre février 2016 et fin janvier 2017. 2000 touristes ont été interrogés en face à face par une équipe de 3 enquêteurs. Objectifs : déterminer les pratiques des touristes, leurs motivations, leurs motifs de satisfaction et d’insatisfaction et identifier les activités ou les services non pourvus "qui peuvent présenter un potentiel de création d’emplois". Cette enquête livre ainsi l'appréciation des visiteurs sur la destination Réunion.

Les métropolitains représentent la grosse majorité des touristes

Le profil du touriste extérieur est le suivant : métropolitain (dans 80% des cas), cadre supérieur (3 fois plus présents que dans la population française), employé ou retraité, vivant en couple dans deux cas sur trois, rapporte l'étude.



On recense autant de femmes que d’hommes parmi les touristes, mais plus de femmes (54%) parmi les touristes d’agrément et les touristes affinitaires, tandis qu'il y a largement plus d'hommes (76%) parmi les touristes d’affaires.



Famille et nature comme motivations



84% des touristes affinitaires venus également pour les vacances indiquent que la famille est le critère décisif de leur venue, très loin devant les autres motifs, précise l'enquête.



Les touristes purement d’agrément évoquent quant à eux en premier lieu la nature et la montagne (46%), puis le soleil (34%), et dans un second temps la plage (19%), le volcan (18%) ou simplement le repos (14%)



Par ailleurs, seulement 1 touriste sur 6 venu pour les vacances a hésité lors du choix de sa destination (le plus souvent avec d’autres îles francophones, notamment Maurice et Madagascar).



A noter également, pour les touristes qui viennent en vacances, les conseils de l’entourage sont la principale influence ayant débouché sur la décision de venir à La Réunion. Les sites naturels et les paysages appréciés

Les sites naturels de l’Île de La Réunion sont plébiscités, avec une note moyenne supérieure à 9 sur 10. Les paysages sont d'ailleurs cités comme le point le plus séduisant de l’île par plus des deux tiers des visiteurs.



Les visiteurs retiennent plus la nature (31%) et la montagne (26%) que les plages et la mer (17%). Vient ensuite l’accueil, avec une note moyenne de 8,2 sur 10.



En revanche, signalisation touristique, beauté des plages et animation recueillent des notes moyennes, aux alentours de 7 sur 10. Circulation et propreté décriées

La propreté de l’île est le critère le moins bien noté par les touristes (6,4 sur 10), un touriste sur 4 l’évoquant spontanément parmi les points les plus décevants.



En outre, les difficultés concernant la circulation et la signalisation représentent le reproche le plus couramment évoqué spontanément par les touristes, avec un réseau de transport en commun parfois qualifié de "pas assez performant".



L’Ouest, région la plus visitée



Les régions de l’Ouest de La Réunion sont les plus visitées par les touristes. Le TCO et la CIVIS sont visités par plus de la moitié des touristes.



Saint-Gilles, Saint-Denis et Saint-Pierre concentrent près de 50% des nuitées des touristes sur l’année. Avec Saint-Leu, Saint-Paul, le Tampon et l’Etang-Salé, cela représente 70% des nuitées. Les sites au cœur des montagnes recueillent les notes moyennes les plus élevées.



Trois activités en moyenne



80% des touristes se rendent à la montagne au cours de leur séjour et 85% à la plage (et bien souvent les deux). La plage de l’Ermitage est la plus fréquentée, avec une note de satisfaction de 7,9 sur 10. Boucan Canot et La Saline sont les deux autres plages les plus fréquentées par les touristes.



L'enquête démontre en outre que les touristes d’agrément en pratiquent 3 en moyenne au cours de leur séjour, contre deux pour les touristes affinitaires et une seule pour les touristes d’affaires. Ils sont 60% des touristes à pratiquer la randonnée au cours de leur séjour. Suit le populaire survol en hélicoptère de l’île (28% des touristes d’agrément) puis la plongée, la promenade en mer, la visite des musées et des jardins, ainsi que le parapente et le canyoning.



