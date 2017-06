Les terres fertiles, une expérimentation innovante du TCO

Les prémices d’une nouvelle filière d’économie circulaire

Aujourd’hui, trois prototypes sont en cours d’expérimentation sur les communes de La Possession , du Port et de Saint-Paul , avec la culture hors sol (en "big bags" – gros sacs) de plantes ornementales et de plantes vivrières.Dans ces big bags, on retrouve notamment des plants de bois d’arnette, d’arbres de Judas, de palmiers (Latanier Rouge, Priscardia Pacifica, Paul & Virginie), de vacoa, de badamiers, de frangipaniers ainsi que de bananiers, de patate douce, de bâtons mouroungue, de bringelles, de piments… Des cultures locales qui éveillent le plaisir de nos sens !