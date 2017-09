Les soldes d'hiver commencent ce samedi à La Réunion

Terminés dans l’Hexagone depuis le 8 août, les soldes débutent ce samedi dans notre département. Les consommateurs ont jusqu’au 13 octobre soit 6 semaines réglementaires pour faire de bonnes affaires.



Face à des bilans jugés mitigés par les commerçants depuis quelques années, entre les promotions et les ventes privés, le gouvernement envisage de réformer l’organisation des soldes. Leur durée pourraient ainsi être réduite et les périodes multipliées.



Leurs caractéristiques ne devraient en revanche ne pas changer. Les commerçants sont tenus de proposer à la vente des articles qu’ils ont payé depuis au moins un mois et d’afficher le prix initial et soldé.



Les produits soldés et non soldés doivent être identifiables. Si un article soldé ne convient pas pour des raisons de taille par exemple, le commerçant n’est pas obligé de l’échanger ou de le rembourser. En revanche, les règles de garantie et de conformité restent les mêmes : le commerçant doit échanger ou rembourser un article en cas de vice caché ou de défaut de fabrication.