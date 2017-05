Les sauvageons de Saint-Leu interpellés à leur domicile

Le travail minutieux des gendarmes de la compagnie de Saint-Paul et de la brigade de Saint-Leu a rapidement payé. Quatre individus sont actuellement en garde à vue dans le cadre de la série d’agressions très violentes perpétrées le week end dernier sur le front de mer saint-leusien.



Parmi les quatre gardés à vue, trois majeurs dont une jeune femme, plus un mineur. La bande de jeunes a été interpellée très tôt ce mercredi matin, à 6H. Les vandales habitent tous la commune où ils ont commis leurs méfaits. Les interpellations ont eu lieu à Piton Saint-Leu.



En l’état des plaintes déposées par les victimes, il est reproché à ces personnes d’avoir multiplié les agressions le week end dernier, au nombre de trois, toutes survenues sur le même secteur du front de mer.



La première scène de far west se déroule dans la nuit de vendredi à samedi où deux jeunes sont attaqués, sans raison apparente, par ce groupe déterminé. Ils recevront des coups de crosse et seront sérieusement blessés, la tête en sang.



Deuxième fait d’agression violente et gratuite, elle concerne un campeur installé sur la plage. Il sera attaqué à la bombe lacrymogène. Un geste d’autant plus lâche que la bande de jeunes ne dérobera rien ou plutôt ne trouvera rien de spécial à subtiliser.



Des effets personnels retrouvés



Le dernier épisode connu à ce jour se déroule cette fois dans la nuit de samedi à dimanche. Un stade dans la violence est encore franchi. Une jeune femme d’origine serbe ayant passé la soirée dans un bar de Saint-Leu, entreprend de se reposer dans sa voiture avant de reprendre le volant. Elle est réveillée brutalement par des individus qui lui demandent d'ouvrir les portes du véhicule. La jeune femme, effrayée, les maintient verrouillées. Les assaillants donnent alors des coups de pied et finissent par briser les vitres. La jeune victime arrive à s’enfuir mais est pourchassée. Elle tombe après un croche-pied, les agresseurs s’acharnent sur la jeune femme, pourtant toujours au sol et lui dérobent ses affaires. Dans l'attaque, la jeune victime se brise le poignet et se retrouve couverte d’ecchymoses.



Les auteurs de ces trois agressions ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. Certaines affaires dérobées, parmi lesquelles les téléphones portables des victimes, ont été retrouvées à leur domicile ce mercredi matin. Ainsi que le souvenir de l’agression sur le campeur : la bombe lacrymo utilisée a elle aussi été retrouvée…