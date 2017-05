Les salariés d'Hydrô Réunion en grève ce jeudi

Les salariés d’Hydrô Réunion (plus connue sous son ancienne appellation ARDA*) sont inquiets. Un mouvement de grève aura lieu ce jeudi 18 mai 2017 au siège de la structure située dans la zone des Sables de l’Etang-Salé.



"Bien que la structure ait déjà connu des moments difficiles, Hydrô Réunion fait face aujourd’hui à une situation économique et sociale catastrophique, aboutissement d’une gestion désastreuse et d’une série de décisions incohérentes émanant de la gouvernance", indiquent les délégués du personnel et porte - paroles des salariés d'Hydrô Réunion.



"Face à ce constat, et devant la fermeture de la direction et de la présidence à toute discussion et toute réflexion avec le personnel, une partie des salariés a décidé de se mettre en grève pour obtenir des éclaircissements sur la situation économique de l'association et l'avenir des familles concernées". A ce titre, l’une des revendications du mouvement concerne l’annulation des licenciements. Plus de précisions seront données ce jeudi matin.



"A l'heure actuelle, le fonctionnement des différents pôles d'Hydrô Réunion est figé par une absence de trésorerie. Les salariés ont déjà dû faire face à un retard de paiement des salaires le mois dernier. Quelles sont les solutions proposées par la direction ?" demandent, pour l’instant dans le vide, les salariés de la structure.



La journée de grève sera reconduite s’ils n’obtiennent pas satisfaction, préviennent les salariés.



*Association Réunionnaise pour le Développement de l'Aquaculture