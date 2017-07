Les rythmes scolaires doivent examinés le 7 juillet lors d'un conseil de l'Éducation nationale

Stupeur après avoir vu et entendu le Recteur de l’Académie de la Réunion, ce soir, sur le plateau du journal télévisé d’Antenne Réunion.



Il a déclaré que le processus de retour à la semaine d’école de 4 jours est trop long pour que cela puisse s’appliquer à la rentrée d’août, qu’il fallait présenter le projet lors d’un Conseil de l’Éducation Nationale, qu’il n’y en aurait plus cette année et que le prochain aura lieu en décembre.



Il y en a pourtant un le vendredi 7 juillet ! Il faut absolument que les demandes des mairies soient examinées et validées après-demain. Dans le cas contraire ce serait nier la réalité et provoquer la consternation : nos collègues veulent et méritent ces 4 jours !



Défenseurs de la semaine des 4 jours depuis son instauration, le SNE et le SNALC ne peuvent que constater, une nouvelle fois, l’immobilisme de notre administration. Alors stupeur, oui, mais nous ne serons pas muets : un rassemblement devant le rectorat aura lieu pendant le C.E.N. de vendredi.