Les recettes du Pandathlon reversées à la protection des mammifères marins

Les dons de ce Pandathlon 2017 sont attribués à l'association locale Abyss pour un projet d'études et de protection des mammifères marins. L’association mène des actions de préservation et de protection des espèces menacées, notamment des baleines et des dauphins.

Trois parcours sont proposés.

Un premier parcours de 18km s’adresse à un public sportif. D’une distance totale de 17 km, le dénivelé atteint les 607 mètres pour une durée de 3 à 6 heures.

Le deuxième parcours de 8 km de marche est à la porté du plus grand nombre. Les 7 km de marche avec un dénivelé de 230 mètres sont réalisables entre 2 et 4 heures.

Le parcours de balade marmailles de 3 km est accessible aux enfants sous la responsabilité de leurs parents. D’une distance de 3 km et avec un dénivelé de 97 mètres, il est réalisable entre 1 et 2 heures.

Un cari en plein air sera proposé à l’issue de la marche à tous les participants.

