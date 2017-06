Les raisons du soudain amour de TAK pour les hélicoptères...

Le 13 mai dernier, le conseil municipal du Tampon annonçait son intention de créer deux hélistations, une au Belvédère de Bois Court et l'autre sur le Champ de foire du 28ème km. Mais d'où vient ce soudain intérêt des élus du Tampon pour les hélicoptères?



Officiellement, il s'agit d'accroitre l’attractivité de la commune en misant sur le tourisme aérien. Expliqué ainsi, la chose peut se comprendre. Cependant, la réalité n'est peut-être pas aussi évidente et pourrait bien cacher un joli conflit d'intérêt.



Pour vous aider à comprendre, présentons d'abord les protagonistes.



A ma gauche, vous avez Sophie (prénom d'emprunt), attachée territoriale à l'office du Tourisme de la mairie du Tampon. Sophie n'est pas n'importe qui. Elle est la nièce d'Isabelle Turpin, la Directrice générale des services de la mairie du Tampon, qui occupe ce poste depuis une trentaine d'années, et est connue pour être la tête pensante de TAK à qui elle souffle tout ce qu'il faut dire sur les dossiers.



Et Sophie et Isabelle Turpin aiment à voyager ensemble, comme le prouvent des photos de leur récent voyage à Bali qu'elles ont publiées sur leur page Facebook.



Quel rapport avec les hélicoptères, allez-vous me dire? C'est là que ça devient intéressant... Il se trouve que Sophie est la compagne depuis 2013 du directeur de l'une des compagnies d'hélicoptères les plus connues de la place, celle qui justement a obtenu de la municipalité du Tampon le privilège, depuis l'éruption du volcan de mai 2015, d'effectuer régulièrement des baptêmes d'hélicoptères fort lucratifs depuis le Champ de foire de Bourg Murat.



Et le communiqué publié à l'époque précisait que l'on pouvait obtenir plus d'informations auprès de... l'office du Tourisme du Tampon ! C'est à dire auprès de la compagne du directeur de la compagnie. On n'est jamais mieux servi que par soi même...



Dans la même veine, Sophie fait régulièrement la promotion de la société d'hélicoptères de son compagnon sur sa page Facebook, ce qui est son droit, mais aussi sur celle de l'Office du Tourisme du Tampon, ce qui est beaucoup plus problématique puisque cette page a été financée avec des fonds publics...



De là à penser que Sophie a demandé à sa tante de suggérer à TAK de créer ces deux hélistations, il n'y a qu'un pas facile à franchir.



Présenté comme ça, on comprend mieux le soudain intérêt de TAK pour les hélicoptères...