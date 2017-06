Les propriétaires floués par Thierry Robert écrivent à Bayrou et à Macron

Les propriétaires qui ont eu le malheur d'avoir fait confiance au promoteur Thierry Robert en lui achetant des appartements dans la résidence Antony aux Avirons, sont inquiets.S'ils ont certes réussi à faire saisir les indemnités de député du maire de Saint-Leu , ils ont peur que le nouveau Garde des Sceaux, François Bayrou, n'intervienne auprès des magistrats pour bloquer les procédures en cours contre leur adversaire.Car, à l'heure où le même Garde des Sceaux vient de rendre public un projet de loi visant à la moralisation de la vie publique, ils s'étonnent qu'il ait pu accorder l'investiture de son parti, le Modem, à quelqu'un qui a été condamné par la justice, certes au civil, mais à des dommages et intérêts très importants (550.000€), preuve s'il en était besoin de l'importance des malversations qu'on lui reprochait. Faits pour lesquels il a été condamné en première instance devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, puis en appel. Le dossier se trouve aujourd'hui devant la Cour de Cassation mais rappelons que celle-ci ne juge que sur la forme, le fond ayant déjà été jugé et condamné.Cette double casquette de François Bayrou, de Garde des Sceaux et de président du Modem, fait craindre aux propriétaires victimes un potentiel conflit d'intérêt...Après avoir rappelé que Thierry Robert, outre ses activités de promoteur, est toujours aujourd'hui propriétaire de plusieurs logements insalubres dans cet immeuble au travers d'une SCI familiale dont il est l'actionnaire majoritaire, ils demandent à François Bayrou également s'il trouve bien "moral" qu'il puisse les louer à des familles qui vivent dans des conditions épouvantables...Un député membre de la majorité présidentielle "marchand de sommeil", voila qui n'est pas banal !Ce courrier a été adressé à François Bayrou, avec copie à Emmanuel Macron, le président de la République.