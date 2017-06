Les prix des carburants et du gaz en baisse dès demain

Les prix des carburants et du gaz seront en baisse à compter du 1er juillet (ce samedi).



Pour le sans plomb, le prix public est en baisse de 4 cts à 1,31 €/litre. Une diminution liée à la baisse sensible (- 5,67 %) de la cotation accompagnée par une très légère baisse du fret (- 0,23 %) et par une appréciation notable de l'euro (+ 1,73 %). Seul le premier et le troisième paramètre ont des incidences sur le prix final. En définitive, le prix CAF est en baisse de 6,8 points.



Pour le gazole le prix de vente diminue de 3 cts à 0,97 €/litre. La cotation moyenne du gazole connaît également une baisse au cours du mois de juin (- 4,3 %). Cette baisse est à peine accentuée par la très légère baisse du fret (-0,23%) mais est confortée par l'appréciation sensible de l'euro face au dollar (+1,73 %). La conjonction de ces paramètres induit une baisse du prix CAF de + 5,8 %.



Enfin, pour le gaz, le prix final de la bouteille s'établit à 16,41 € contre 16,51 le mois précédent. L'appréciation de l'euro (+1,93 %) est seule responsable de la baisse du prix de la bouteille de 10 cts. La cotation mensuelle est stable. Le contrat de fret est inchangé.