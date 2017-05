Les prix augmentent de 0,7% en avril

Les prix à la consommation augmentent de 0,7 % en avril à La Réunion, révèle l'Insee. Une augmentation qui s’explique d’abord par la hausse des prix des produits manufacturés puis par celle de l’alimentation et du tabac. À l’inverse, les prix de l’énergie et des services diminuent.

Sur an un, les prix augmentent de 0,6 % à La Réunion tandis que la hausse est de 1,2 % en France (hors Mayotte).



+ 2,1% pour les produits manufacturés



La hausse des produits manufacturés en avril, après la période de soldes, est de + 2,1 % (après - 0,6 % en mars et - 1,9 % en février), précise l'Insee. Les prix de l’habillement et des chaussures augmentent notamment de 7,7 %. Pour les meubles et articles d’ameublement la hausse est de 6,0 %, celles des appareils ménagers de 3,6 % et celle du linge et textile pour la maison de 3,4 %. Sur un an, les prix des produits manufacturés sont stables à La Réunion, alors qu’ils baissent de 0,7 % en France.



+ 0,9 % pour l'alimentation



Pour ce qui est de l'alimentation, l'augmentation est de 0,9 %. Cette hausse est portée par celle du prix des produits frais (+ 5,4 %), les prix des légumes et des fruits frais augmentant respectivement de 6,8 % et de 2,8 %. Hors produits frais, les prix de l’alimentation augmentent de manière plus modérée (+ 0,5 %).

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,1 % à La Réunion et de 0,7 % en France.



+ 5,7% pour le tabac et -1,2% pour l'énergie



En outre, les prix du tabac sont en nette hausse (+5,7 %), en raison notamment d'une augmentation des taxes. L'institut de sondage souligne que les prix de l’énergie repartent à la baisse en avril (- 1,2 % après + 0,3 % en mars). Les prix des litres de gazole et de supercarburant baissent respectivement de 1,0 % et de 2,8 %, par contre, le prix de la bouteille de gaz augmente légèrement (0,1 %).

Sur un an, les prix de l’énergie sont en hausse de 8,2 % à La Réunion et de 9,3 % en France.



- 0,1% pour les services



Enfin, l'Insee rapporte que les prix des services baissent de 0,1 % en avril. En particulier, les prix des services de transport diminuent de 1,7 % sous l’effet de la baisse saisonnière des tarifs des transports aériens de voyageurs (- 1,9 % après + 9,0 % en mars). Les prix des autres services et des services de santé reculent de manière très légère (0,1 % et de 0,2 %).

Sur un an, les prix des services sont stables à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,0 % en France.