Les prix augmentent de 0,1% en mai

En mai 2017, l’indice des prix à la consommation des ménages est en hausse de 0,1 % à La Réunion. L'augmentation des prix de l’alimentation et de l’énergie est atténuée par la baisse des prix des produits manufacturés.

Sur un an, les prix augmentent de 0,9 % à La Réunion et de 0,8 % en France (hors Mayotte).



+ 0,6% pour l'alimentation



Dans l’alimentation, les prix augmentent de 0,6 % au mois de mai. Portés par les prix des légumes frais, les prix des produits frais augmentent encore : + 7,5 % après + 5,4 % en avril et + 3,0 % en mars. Mais hors produits frais, les prix de l’alimentaire sont en baisse de 0,1 %.



Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion (+ 1,7 %) qu’en en France (+ 0,4 %) (les prix des produits frais augmentent de 14 % à La Réunion alors qu’ils diminuent de 0,3 % en France.





+0,4 % pour l'énergie



Pour l'énergie, les prix sont tirés vers le haut (+0,4%) en raison notamment de la hausse réglementée des prix des produits pétroliers (+ 0,6 %) . En effet, le net recul du prix de la bouteille de gaz (- 9,3 %) ne suffit pas à compenser l'augmentation des prix du super sans plomb (+ 2,2 %) et du gazole (+ 1,0 %).



Sur un an, les prix des produits pétroliers sont en hausse de 11,7 % à La Réunion (8,1 % en France).



+0,7 % pour le tabac



Les prix du tabac augmentent une nouvelle fois en mai (de 0,7 %, après + 5,7 % le mois dernier).



Sur un an, le prix du tabac augmente de 6,2 % contre 2,6 % en France.



-0,1% pour les produits manufacturés



Les prix des produits manufacturés sont eux en baisse de 0,1 % en mai, en raison principalement de la baisse des prix des meubles et articles d’ameublement. Les prix de l’habillement et des chaussures augmentent au contraire de 0,5 %, portés par ceux de l’habillement.



Sur un an, les prix des produits manufacturés restent stables à La Réunion (+ 0 %) et reculent de 0,7 % en France.



+0 % pour les services



Enfin, les prix des services sont stables au mois de mai (+ 0,%). La baisse des tarifs des transports aériens est en effet compensée par la hausse des prix des assurances, des services d’hébergement et des services de santé, tandis que les prix des services liés au logement et des services de communication restent stables.



Sur un an, les prix des services restent stables à La Réunion (+ 0,9 % en France).

