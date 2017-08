Les premiers pas de notre Miss Réunion 2017, Audrey Chane Pao Kan

Le premier message de soutien est arrivé hier soir, quelques minutes seulement après la proclamation des résultats, du maire de Saint-Joseph. « J’adresse toutes mes sincères et chaleureuses félicitations à Audrey Chane Pao Kan, fille de Saint-Joseph et nouvelle Miss Réunion 2017 !

C’est un honneur et une fierté pour notre ville, terre de Miss et de métissage. Comme Florence Arginthe en 2010 et Virginie Benoite en 2004, Audrey a su allier beauté, charme et intelligence.

Je lui souhaite la plus belle des années et je ne doute pas qu’elle fera honneur à notre île, comme elle a déjà su faire honneur à sa ville. J’ai une pensée toute particulière pour ses parents, dont je mesure le bonheur.

Les Saint-Joséphoises et les Saint-Joséphois pourront, dans les prochains jours, la féliciter en l’Hôtel de Ville, où j’aurai le plaisir de la faire Citoyenne d’Honneur de Saint-Joseph », se réjouit Patrick Lebreton.