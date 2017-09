Les premières photos des dégâts provoqués par Irma

Les premières photos en provenance des petites Antilles sont déjà impressionnantes alors que l’étendue des dégâts n’est pas complètement déterminée.



Ces photos ont été prises en fin de matinée de ce mercredi à Saint-Barthélémy où des dégâts colossaux sont déjà constatés. L'ouragan Irma de catégorie 5, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", a balayé ce 6 septembre les îles françaises de Saint-Barthélemy et franco-néerlandaise de Saint-Martin où il est actuellement 14H.



L'oeil de l'ouragan Irma, d'un diamètre d'environ 40-50km, est passé sur Saint-Barth et Saint-Martin/Anguilla après avoir énormément impacté Barbuda.



Irma est un ouragan exceptionnellement dangereux, a ainsi qualifié le phénomène Météo France Antilles-Guyane. Des vents moyens entre 250 et 300 km/h et des rafales à plus de 300 km/h y ont été relevées. C’est la première fois que l’arc antillais voit passer un ouragan si puissant, selon Météo France.



Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a indiqué en fin de journée depuis le PC de crise de la Place Beauvau qu'il n'y avait pas de "pertes humaines" signalées "pour le moment" mais les communications restaient très difficiles avec les deux îles.



Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont désormais, depuis le début d’après-midi, en vigilance grise. Le confinement n'est plus obligatoire. L’ouragan menace désormais les îles Vierges et Porto Rico.