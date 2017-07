Les pompiers du Tampon trouvent refuge dans le stade Klébert Picard

Quid de la nouvelle caserne qui devait voir le jour dans la zone d’activités de Trois-Mares? "Les procédures de lancement de l’opération ont pris du retard", indiquent les pompiers qui regrettent qu'aucune autre information à ce sujet ne leur a été communiquée.

En attendant de s'installer provisoirement dans de nouveaux locaux en face du lycée Roland Garros, les sapeurs-pompiers du Tampon ont trouvé refuge dans les vestiaires du stade Klébert Picard. Cette solution provisoire leur a été apportée par le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, hier après-midi. "Il a beaucoup fait", témoigne un pompier.Ce mercredi matin, les agents de la commune s'affairaient à adapter les lieux pour accueillir dans de bonnes conditions "les sapeurs-pompiers sans caserne fixe".Des pompiers qui ont le sentiment d'avoir été laissés à l'abandon par leurs supérieurs. "Depuis le début de notre mouvement, un seul officier s'est déplacé". Après l'effondrement du faux plafond , ces pompiers du Tampon avaient exercé leur droit de retrait et manifesté à plusieurs reprises leur colère avant d'installer le poste de secours durant 6 jours et 5 nuits sous le chapiteau des Florilèges. Dans quatre mois, la centaine d'agents administratifs, équipe de garde et bénévoles compris, devraient être réunis dans cet immeuble en cours de construction dans la rue Roland Garros.