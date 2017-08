Les policiers en rupture de confiance face à leur hiérarchie

Un rassemblement a lieu ce samedi matin devant le commissariat du Port. Les membres du syndicat Alliance Police Nationale viennent apporter leur soutien à leurs collègues du Port, dont les conditions de travail ne cessent de se dégrader, selon le syndicat.



"Une grande majorité des policiers de police secours de cette commune sont en arrêt maladie", commence le secrétaire départemental du syndicat, histoire de donner la mesure du malaise.



"Ce malaise a pour cause un manque de sincérité de nos décideurs. L'administration parisienne se moque de la qualité de vie des policiers, et notamment de ceux qui sont à 10.000 km. Des engagements avaient été pris avec l'ancien préfet de La Réunion, maintenant nommé auprès de la ministre des Outre-mer. Des engagements permettant d'améliorer les conditions de vie des policiers", affirme Idriss Rangassamy.



Malgré les consultations qui ont été menées, plébiscitant un cycle de travail sous la forme de vacations fortes - un modèle de vacation qui permettrait aux policiers de passer un week-end sur deux en famille - ce dernier n’a pas été mis en place.



Au Port d'abord !



"Malheureusement l'administration, via la direction centrale de la sécurité publique, refuse toute expérimentation. Pire la DCSP, après avoir demandé de suivre ce projet, rejette maintenant ce projet de vacation forte, correspondant aux critères demandés. Notre syndicat ne comprend pas ce revirement de situation. A la veille de l’arrivée des nouveaux affectés, la DCSP refuse de donner satisfaction aux collègues sans donner d’explications". Idriss Rangassamy ajoute que, localement cette fois, les réponses de la Direction départementale de la sécurité publique "sont floues".



"Les policiers sont fatigués de ne pas être respectés. En plus des agressions subies régulièrement en interventions, les collègues ne se sentent plus soutenus par leur hiérarchie directe. Le malaise est profond et le fossé se creuse. Tous les éléments sont au vert pour que les collègues du Port puissent obtenir ce changement de cycle de travail, mais malheureusement, si cela ne se fait pas dans cette circonscription, nulle part ailleurs à La Réunion cela se fera", se désespère le secrétaire départemental Alliance Police.



Rajeev Floricourt sur place