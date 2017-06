Mail La grande Une Les planteurs stoppent leurs actions en attendant un geste de Tereos





Les trois syndicats, la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et la CGPER, se sont ainsi mis d’accord sur leurs revendications. "C’est la premières fois que nous avons des propositions communes entre les trois syndicats", a insisté Frédéric Vienne, président de la FDSEA.



Parmi elles, la transparence des sucres spéciaux : "Les industriels annoncent 400 euros la tonne, mais quand on voit qu’ils sont vendus entre 5 et 10 euros le kilo, ça revient entre 5000 et 10.000 euros la tonne. Il y a donc un important écart", précise Frédéric Vienne.



Autre demande : 200.000 euros pour les zones difficiles afin de retrouver "le montant d’avant 2015". Et bien évidemment, la coupeuse péi et la mécanisation du métier ont également été abordés.



S’ils maintiennent leur revendication de 6 euros supplémentaires sur le prix de base de la tonne de canne et donc 14 millions d’euros, les syndicats annoncent une "trêve" et une pause dans leurs actions. "On verra ce que Tereos nous propose sur les 14 millions, affirme Bruno Robert, président des Jeunes Agriculteurs, et on verra plus clair la semaine prochaine".



Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 148 fois



