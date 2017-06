Les planteurs rassemblés devant la préfecture, ils prévoient d'y passer la nuit

La mobilisation continue pour les planteurs. Après une opération escargot ce matin, et après qu'une délégation a été reçue successivement par le Département et la Région , les planteurs sont postés devant la préfecture.Didier Robert, président de Région, et Serge Hoarau (conseiller départemental), sont présents à leurs côtés, en attendant d'être reçus en préfecture et ont pris la parole, tout comme Frédéric Vienne (le président de la FDSEA), devant l'assemblée.Didier Robert a demandé une nouvelle fois à Tereos d'arrêter de jouer la montre et de "reprendre les discussions avec tous les syndicats".Pour donner plus de poids à leur action, les planteurs ont prévu de passer la nuit devant la préfecture.