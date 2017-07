Les planteurs ont raison mais...

... et après ?

Il va de soi que les planteurs ont raison de manifester. Il n'y a aucune raison pour que Téréos s'enfourne des dizaines de millions dans le gosier et ne leur laisse que des bribes de morceaux de miettes de poussières.

Téréos n'est qu'une des nombreuses multinationales championnes de l'ultralibéralisme. Elle est, comme les grandes surfaces, une tentacule de l'immonde pieuvre issue de l'Apocalypse. lequel ne viendra nullement d'undieu quelconque mais de l'Homme soi-même .Les planteurs ne font qu'appliquer ce que disait notre ami Yves Thébault (et son homologue Daniel Thebault) lors des législatives : "Le changement ne viendra pas des urnes mais de la rue". J'applaudis largement.

Souhaitons donc que les planteurs aient gain de cause ; que pour une fois la valeur travail retrouve sa vraie place face au dieu pognon.

Il est logique aussi que des actionnaires touchent des dividendes. Mais qui leur donne ces dividendes ? Les travailleurs, pardi, pas le saint Esprit.

Mais après ? La canne est-elle encore viable ? Certains ont vite fait de s'égosiller : c'est notre culture (c'est le cas de le dire), c'est notre patrimoine.

Ben... quand le patrimoine te laisse crever de faim, faut vite en changer !

Pour quelle culture ? Je n'en sais foutre rien, n'étant pas ingénieur agronome.

Lorsque le coton fut détruit par une maladie, on passa au café. Lorsque le café fut démoli par les cyclones, on passa à la canne. lorsque la canne ne fait plus le poids, on passe à... creusez-vous la cervelle, messieurs qui soi-disant nous gouvernez !

Jules Bénard