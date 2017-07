Les planteurs libèrent le Barachois

Après deux semaines d’actions de blocage devant la préfecture, la vingtaine de tracteurs a quitté le Barachois ce lundi soir. Les planteurs se sont dirigés vers l’Est et l’usine de Bois Rouge devant laquelle de nouveaux blocages sont à prévoir ce mardi.



Lundi après-midi, les syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs indiquaient tour à tour attendre d'être reçus pour un nouveau round de discussions car aucune avancée n’était à constater ce lundi malgré le coup d’accélérateur que devait soi-disant représenter l’entrée en scène des transporteurs.



Finalement silencieux ce lundi, les transporteurs affiliés à la FNTR de Jean-Bernard Caroupaye pourraient néanmoins s’impliquer aux côtés des planteurs ce mardi, sur des secteurs stratégiques qui restaient à déterminer, en attendant le rassemblement du syndicat Ports et docks mercredi dès 6H devant l’entrée du Port Est.