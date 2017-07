Les planteurs... et les autres, ils sont où ?

L'actuel conflit des planteurs de cannes est l'un des plus graves depuis la révolte de Saint-Louis en 1962.



Qui est allé au-devant d'eux autrement qu'un catimini ?



Je veux dire : devant une telle gravité, on aurait dû voir les personnels politiques prendre ouvertement position. Parce qu'ils sont là en principe pour défendre les administrés... administrés dont font partie les planteurs de cannes.



On n'en a vu AUCUN ni AUCUNE !



Cela prouve quoi ? J'sais pas, moi... qu'ils ne briguaient qu'une place rémunératrice et que le reste, ils s'en tamponnent le coquillard avec une patte d'alligator femelle ?



En réalité, ils ne bougeront pas le petit doigt car affiliés à des partis qui roulent pour l'ultralibéralisme. Donc pour Téréos.



Alé rod akoz apré i dit toute la bande lé pourri !



Jules Bénard