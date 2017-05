Les planteurs de la CGPER ont échangé avec le directeur de cabinet du préfet

Les planteurs affiliés à la CGPER sont sortis de préfecture vers 12h20. Les planteurs représentés par une délégation menée par Jean-Bernard Gonthier ont rencontré le directeur de cabinet du préfet.



Les porte-paroles de la CGPER soulignent les avancées et les engagements tenus au cours de cet échange. "On attend. L'Etat va essayer de discuter avec les industriels pour obtenir les chiffres qu’ils ont demandés, c'est-à-dire mettre les comptes de Tereos sur la table, concernant les sucres spéciaux, les sucres blancs (le vrac) , les accords énergie et la partie mélasse-rhum. Donc ça c’est une bonne avancée", indiquent les deux porte-paroles de la CGPER.



Une réunion entre industriels et planteurs est prévue ce 1er juin mais reste à déterminer où elle se tiendra. Les planteurs disent craindre pour leur sécurité si elle venait à se tenir au Comité Paritaire de la Canne et du Sucre. Reste la piste de la préfecture - même si la préfecture ne leur a rien confirmé pour l'instant - ou dans les murs de la direction de l'agriculture.



Les membres du syndicat agricole expliquent également pourquoi leur mouvement est dissocié de celui de la FDSEA :