Les planteurs bloquent l'usine du Gol

Réunis ce matin pour examiner les dernières propositions de Tereos, les planteurs du Sud, peu satisfaits, ont décidé de bloquer l'usine de Gol.Il a été demandé aux salariés de l'usine d'évacuer le site.1,96 euro d'augmentation a été proposé par Tereos mais en contrepartie "l'industriel veut supprimer les 1 000 euros à la replantation", proteste Gilbert Bafinal de la CGPER. "Tereos déplace ses pions au lieu de rajouter de l'argent dans l'enveloppe". Pour l'enveloppe supplémentaire annoncée hier par le Département , Gilbert Bafinal demande "à voir puisque que vu l'état de la filière, de plus en plus de planteurs se tournent vers la diversification et replantent de moins en moins".