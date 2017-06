Mail La grande Une Les planteurs bloquent l'entrée ouest de Saint-Denis

18H55 : RN1 Entrée ouest de Saint-Denis : Le barrage filtrant est levé



17H00 : La mobilisation des planteurs n'est pas terminée. L'annulation de la réunion de travail cet après-midi dans les locaux de la direction de l'agriculture à la Providence n'a pas découragé certains planteurs du syndicat Jeunes Agriculteurs, bien au contraire.



Dans une nouvelle tentative pour se faire entendre ce mardi, environ 15 agriculteurs ont entrepris de bloquer l'entrée ouest de Saint-Denis. Déjà saturés dans ce créneau horaire de sortie des bureaux, le Barachois et la route du littoral (vers Saint-Denis) sont paralysés.



Cette méthode de barrage filtrant avait été utilisée à l'issue de la première journée de négociations il y a maintenant plus d'une semaine. Des tracteurs avaient là aussi barré la route sur le Barachois, contraignant les automobilistes encore en mesure de manoeuvrer, de remonter la route de la Redoute pour gagner le pont Vinh San et se diriger vers l'Ouest. Les automobilistes venant de l'ouest doivent quant à eux privilégier la sortie qui mène vers le pont Vinh-San et le boulevard sud plutôt que le front de mer.



Les membres du syndicat CGPER sont quant à eux en plein pourparlers vers le Bas de la Rivière pour se fixer les orientations à donner au mouvement dès demain.



Filière canne : Réunion annulée et nouveaux blocages

