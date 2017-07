Les photos des candidats Mister Réunion 2017

L’élection de Mister Réunion aura lieu le 14 octobre 2017 à 20h. La soirée se déroulera au Théâtre des Sables à l’Étang Salé en présence du président national et de Mister national en titre. La délégation a été reprise au mois de janvier de cette année par Cassandra Legras. Cet événement sera basé sur un nouveau concept avec la présence d’artistes réunionnais connus.

Les candidats viennent des quatre coins de l’île. Ils ont été sélectionnés après 3 grands castings qui se sont déroulés dans le nord, l’est et le sud-ouest de l’île. Les prétendants ont tous entre 18 et 27 ans. Une fois élu, Mister Réunion 2017 sera qualifié d’office pour la finale nationale et participera donc à l’élection de Mister National 2018.



Pour eux, l’aventure a commencé depuis un mois et demi. Cette période a servi au tournage de leur vidéo de présentation, à l’organisation et la prestation des 12 candidats lors de la kermesse de l’école IME de la Montagne (école spécialisée pour les enfants porteurs d’un handicap). Les candidats sont actuellement en répétition toutes les semaines à l’hôtel Le Saint-Denis sous les directives du chorégraphe officiel Grégory Pitou. L’un d’entre eux succédera à Julien Dalleau, Mister Réunion 2016.



Les photos sont signées "Nicolas Anthony photography".

Les candidats sont habillés par le magasin Vally de Saint Benoît et coiffés par "Les Kouleurs du Temps".