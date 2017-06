Mail A la Une ... Les personnels d'Orange Réunion Mayotte en grève mardi





L’action des grévistes action est motivée par les revendications suivantes :

- 20 embauches en CDI sur la DORM pour pallier les départs.



- L’arrêt de l’externalisation, de la délocalisation, des mutualisations ; mais de l’embauche.



- 120 € (prime de vie chère) par mois pour tous les bas salaires en équité avec les Caraïbes.



- Le respect de tous les aspects de l’accord seniors (reconnaissance des carrières, promotions, formations, accompagnement obligatoire au départ à la retraite et en tps pour tous).



- Une réelle prise en compte de tous ceux qui n’ont pas eu de promotion depuis plus de 10 ans.



- Une réelle concertation avec les personnels, la prise en compte de situations individuelles pour les changements de régimes de travail et d’horaires qui sont actuellement imposés.



- La prise en charge intégrale des frais de parking pour le personnel des sites de la Compagnie, Chatel, Saint-Paul et Saint-Pierre

Comme l'explique le syndicat FO-COM, la colère gronde chez les salariés de l'opérateur historique face à la charge de travail, provoquée par "le non-remplacement de ceux qui partent à la retraite". "On s ‘oriente aujourd’hui vers de l'emploi précaire dans l'entreprise, avec des CDD ou des contrats d’avenir. C’est dans ce cadre que nous intervenons, surtout quand il y a une souffrance au travail", dénonce le syndicat.



"Ce n'est pas tant la dématérialisation des tâches que nous critiquons mais la mutualisation et la délocalisation des activités. Nous demandons à Orange de faire du social dans l’île en gardant les emplois et de ne plus les délocaliser", termine FO-COM.

