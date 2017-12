A la Une ... Les péripéties d'une cougar réunionnaise à "La France a un incroyable Talent" Dans le milieu réunionnais de la nuit, Bianca est bien connue. Un personnage, une artiste qui a été meneuse de revue aux Folies Bergères à Paris mais également chanteuse, présentatrice et actrice en Espagne. Elle a vécu une aventure rocambolesque en participant, avec succès et malchance, à "La France a un Incroyable Talent" il y a quelques mois.

Bianca à La Réunion a été à la tête de la discothèque le Pussy Cat, incontournable... Elle a tenté, il y a quelques mois de participer à l'émission "La France a un Incroyable Talent" mais rien ne s'est passé comme prévu, c'est le moins que l'on puisse dire. Un récit haut en couleur, comme le personnage !



Les cougars enchaînent les émissions de télé internationales



L'aventure a commencé avec la formation d'un groupe musical le "Couganggar"... Le concept du groupe ? "N'étant plus toutes jeunes, l'idée était d'avoir pour étendard notre âge et notre envie d’aller contre les préjugés. Une invitation à lutter pour ses rêves, quels qu’ils soient. Les Réunionnaises avec lesquelles je voulais lancer le projet étant trop effrayées par celui ci, j'ai été obligée de me rabattre sur des copines espagnoles".



Le succès est immédiatement au rendez-vous et les cougars enchaînent les émissions de télé internationales. "Les médias se penchent sur nous et de grands noms du show bizz s’intéressent à nous ".



Cependant la belle Bianca désespère car rien ne s'enclenche vraiment. Elle est approchée par la production de "La France a un Incroyable Talent", mais refuse dans un premier temps, avant de changer d'avis. En toute hâte, elle monte une vidéo avec son nouveau groupe, qu'elle pense ratée mais a la surprise d'être sélectionnée.

"Mes Espagnoles ne veulent plus le faire, trop le trac et peur du direct "



Elle raconte : " On nous annonce que le producteur, l’a beaucoup aimée (ndlr : la vidéo) et nous a sélectionnées mais ce n’ est pas fini ! Maintenant il faut le feu vert de M6... Rebelote… On est retenues aussi par la chaîne ! Incroyable !.... Et de nouveau tous les problèmes du monde. Mes Espagnoles ne veulent plus le faire, trop le trac et peur du direct, elles se dégonflent. Je me retrouve sans filles ! J’ai de la chance, au dernier moment je trouve 2 bombes Irina et Sara et M6 qui tenait à notre concept accepte le changement de filles, ce qui n’était pas gagné... ".



Entre temps Bianca doit retourner travailler à La Réunion ce qui ne facilite pas les répétitions... " Mes nouvelles collègues et moi avons dû répéter le numéro à distance par Skype interposé. Difficile à croire mais vrai ! Je ne les ai rencontrées qu’un jour avant à Barcelone pour répéter au moins une fois ensemble, avant le tournage qui se déroulait à Paris ".



L'aventure "La France a un Incroyable Talent " prend enfin tout son sens !



Les 3 cougars débarquent à Paris. Bianca poursuit son récit : "Toutes excitées, nous arrivons dans la capitale au studio, sous une chaleur écrasante. 36°, pratiquement pas de clim dans les loges… Ce fut une journée extrêmement stressante, des caméras de partout qui filment sans cesse, des interviews à l’improviste à tout bout de champ, pas maquillées, bigoudis sur la tête … La tension qui monte ! Puis c’est le moment du direct, moi stressée à mort comme à mon habitude, jurant ne plus jamais remonter sur une scène !



"Héléne Segara et Eric Antoine viennent nous rejoindre sur scène"



Puis ça y est, c’est notre tour ! Je mets le pied sur scène la première et comme dans un rêve, tu fais ton truc comme si tu étais dans ton salon, plus peur de rien. Il faut y aller et j’y vais. On me fait parler, expliquer, les gens rigolent, le jury aussi, puis ils lancent la musique , les filles rentrent... On fait notre show. Au départ 3 croix, on se dit "bon c’est fini pour nous !", puis revirement de situation, le jury revote et là 3 oui ! Autre miracle ! On est sélectionnées ! Héléne Segara et Eric Antoine viennent nous rejoindre sur scène et avec eux nous rechantons une partie de notre chanson "Milf" . Un triomphe, le public est debout !



Branle bas de combat, l’émission est annulée et toutes les prestations seront mises à la poubelle



Qualifiées pour la demi-finale, les 3 artistes doivent proposer un autre numéro pour une sélection à huis clos mais elles n'en ont pas. " Impossible, nous n’avons absolument rien à proposer ! Tout s’était fait dans la précipitation et qui pouvait imaginer que nous serions qualifiées?… C’est donc complètement soulagées que nous apprenons que nous ne ferons pas la demi finale.



Mais tout n’est pas fini, un autre obstacle et de taille va nous toucher directement ! Dans notre chanson, le producteur nous a demandé de citer le nom des jurés masculins et de finir pratiquement dans leurs bras, dont ceux de Gilbert Rozon ! "



Lequel a entretemps été accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes filles et tout cela voit le jour... Une semaine avant la diffusion de l’émission !



" M6 après beaucoup de doutes et de changements a décidé de garder notre passage "



Branle bas de combat, l’émission est annulée et toutes les prestations seront mises à la poubelle ! Bianca a sa petite analyse de la situation : " Comment montrer une émission avec, comme juré, un prédateur sexuel ! Je suis plus que 100% d’accord avec la décision de la chaîne… Mais comment vous dire… Qu’on le dévoile 1 mois plus tard, ça nous aurait bien arrangé. Donc résultat, M6 après beaucoup de doutes et de changements a décidé de garder notre passage mais il sera coupé et réduit à des extraits. ".



Comme cette histoire semble ne jamais devoir s'arrêter, de nouveaux rebondissements viennent de se produire.



Alors que Bianca avait décidé de raccrocher l'histoire Couganggar, Sony a signé avec les filles un projet. " Une super chanson qu’on vient de m’envoyer et qu’on pense idéale pour l’Eurovision semble m’empêcher de raccrocher ".



A suivre donc...





