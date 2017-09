Les ouvriers du chantier de la NRL en grève

Environ 200 ouvriers du chantier de la Nouvelle route du Littoral débrayent ce lundi, à la fois à l'entrée Nord du chantier et au niveau de la Grande Chaloupe. Ils entament une grève illimitée afin de réclamer une prime mensuelle de 400 euros.



Les ouvriers perçoivent actuellement une prime de phasage de 600 euros - parfois moins - tous les six mois. La variation de cette prime dépend, comme l'explique Johnny Lagarrigue, délégué CFDT-BTP, de "la sécurité, l'environnement et l'assiduité" du personnel sur un chantier. "Le phare était mal positionné et impactait les pétrels, par exemple, et donc ce sont les ouvriers qui voient leur prime baisser, ce qui n'est pas normal", illustre-t-il.



Ils réclament également une prime de bétonnage et de coulage. La somme de 400 euros par mois comprendrait les trois primes.



Un rendez-vous est prévu cet après-midi avec la direction du groupement GTOI-SBTPC-Vinci.



Soe Hitchon sur place