"Les ordonnances vont conduire inévitablement à l’aggravation du chômage" déplore l'UD-FO

La publication des ordonnances réformant a révélé une aggravation sans précédent des mesures de destruction du code du travail et de toutes les conventions collectives au bénéfice de la primauté de l’accord d’entreprise dans TOUS les domaines, signant la fin des conventions collectives… et des statuts dans la continuité.



Malgré l’implication de la confédération FO durant trois mois, les ordonnances contiennent nombre de dispositions inacceptables notamment le recours aux CDD, à l’intérim ou aux contrats de chantier ou encore la fusion des IRP ainsi que la mise en place d’un barème pour les indemnités prud’homales.



Les ordonnances vont conduire inévitablement à l’aggravation du chômage et au renforcement de la précarité des emplois. Dans le respect du fédéralisme de FO, L’UD de la Réunion apportera son soutien à toutes les initiatives des structures et syndicats FO qui participeront à la manifestation du 12 septembre prochain pour exiger le retrait des ordonnances dans la continuité du combat pour l’abrogation de la loi El Khomry.



Pour le bureau,

Le secrétaire général,

Eric Marguerite