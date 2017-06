Les ondes "mystérieuses"…

Client téléphonie mobile chez un opérateur au Savoir Faire Reconnu dans le département, j’ai été le témoin impuissant et la victime de la magie des ondes et de ses grands mystères.



En vacances sur l’île dite "sœur", j’ai été alerté par SMS d’un inconvénient majeur survenu à mon domicile. J’ai aussitôt appelé mon correspondant local afin d’en savoir plus…



Et là, par je ne sais quelle magie, noire sans doute, j’ai été mis en relation avec le répondeur d’une société réunionnaise Humainement Lucrative, proposant des survols de la Réunion en hélicoptère. Pensant avoir fait une erreur de numéro, je rappelle… Même chose, bis-répétita.



Si l’urgence n ‘avait pas été de mise, j’aurais sans doute pris cette boutade à la rigolade.

Mais il y avait urgence… Empruntant le téléphone d’un ami, impossible d’avoir mon correspondant. Poussant l’investigation un peu plus loin, j’appelle le numéro de l’ami et là, une nouvelle fois je suis en liaison directe avec le répondeur de la même société. Une nouvelle tentative sur un numéro différent à la Réunion me renvoie sur le répondeur de cette même société. Incroyable me direz-vous, moi aussi je le pensais.



Bien évidemment j’ai trouvé un biais me permettant d’entrer en communication pour régler mon souci à domicile.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, le lendemain, je suis toujours en direct avec cette société quel que soit le numéro composé et là je m’inquiète. Ce n’est que trois jours après que les choses sont rentrées dans l’ordre et que j’ai pu communiquer "normalement".



Dans la foulée, je recevais un texto m’indiquant que mon compte "la carte" présentait un solde de 0,30eur et m’invitait à recharger…

Incroyable mais vrai, avant mon départ ce solde était de plus de 47 euros…



Ces ondes sont suffisamment mystérieuses pour en plus vous "siphonner" votre crédit ?

J’avoue ne rien y comprendre, car utilisateur occasionnel de mon téléphone à carte, je ne suis pas " accro" et considère le portable comme un objet utile, mais non indispensable.



Je précise que les faits se sont passés entre le 15 et le 17 Juin dernier, jour de la fin du "roaming" me semble–t-il. Faut-il y voir une relation de cause à effet ?

De retour à domicile, j’ai contacté le service client en lui exposant précisément les faits et en répondant à leurs exigences (N° appelés dates et heures)…



Au bout d’une semaine de patience, on vient tout juste de m’informer que ma demande avait été prise en considération et que des vérifications étaient en cours…. Mieux vaut tard que jamais me direz-vous ?



Espérons que "les ondes mystérieuse" qui ont plané un temps sur mon appareil auront trouvé un autre terrain de jeu, cette société Humainement Lucrative par exemple…



En attendant une réponse, je garde mon téléphone portable en l’état et m’interroge sur l’opportunité d’un rechargement de crédit ou d’un changement d’opérateur.