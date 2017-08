Les oeufs contaminés : "Pas de risque MAJEUR", nous rassurent (hum !) nos gouvernants

Elle est bien bonne, celle-là. "C'est plus fort que midable", dirait Séraphin Lampion (vous connaissez, j'espère ?)

On veut à toute force nous rassurer : on a vendu des oeufs pourris, contaminés par un produit démoniaque, pendant plus d'une année. "Mais pas de risque majeur", dit l'ARS.



Bon ! Cela veut dire, a contrario, qu'il y a un risque mineur.

Mais qu'est-ce qui est mineur ? Le nombre de contaminations possibles ?... Ou la possibilité infime (!) de maladies létales ?

JAMAIS un gouvernement n'ira de front contre les apprentis sorciers qui dirigent nos multinationales, plus pourries que leurs oeufs et leurs balloches !



Je crois savoir que le progrès est censé nous faciliter la vie en favorisant nos porte-monnaie déjà bien mis à mal. Pas de nous empoisonner !💀💀💀💀💀💀👿👿👿😡😡😡😠😠