Les œufs contaminés : 11 pays européens concernés

Des œufs contaminés au fipronil, un insecticide interdit, ont été retrouvés dans 11 pays d’Europe, dont la France, la Belgique et le Royaume-Uni. C’est en Belgique que l’alerte aurait été donnée en juin et un lien établi avec les Pays-Bas et l’entreprise néerlandaise, ChickFriend. Cette dernière affirme avoir obtenu son désinfectant de l’entreprise belge Poultry-Vision. La Commission européenne a été alertée en juillet et la semaine dernière, des milliers d’œufs ont été détectés.



En France, cinq sociétés ont reçu des œufs contaminés, notamment en Maine-et-Loire, dans le Pas-de-Calais, ou encore dans la Vienne. Deux enquêtes ont été ouvertes en Belgique et aux Pays-Bas.