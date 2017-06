Mail A la Une ... Les nouveaux députés des Outre-mer

Alors qu'on devrait connaître dans les heures qui viennent, les députés élus à la Réunion puis ceux de métropole, les Antilles et les territoires du Pacifique ont déjà fait connaître leurs élus.



Retour sur les résultats de ce second tour des élections législatives.



Saint-Pierre et Miquelon :



La ministre des Outre-mer Annick Girardin (PRG) a été réélue dans la circonscription unique de Saint-Pierre et Miquelon, à quelques dizaines de voix de son adversaire Stéphane Lenormand, candidat Archipel Ensemble.



La ministre des Outre-mer a été réélue avec 51,87% des voix face à son adversaire Stéphane Lenormand. Pour ce second tour, le taux de participation a augmenté d’environ 15% par rapport au premier tour, pour venir s’établir à 75%.



Au premier tour, Annick Girardin et Stéphane Lenormand étaient arrivés en tête, dans une parfaite égalité des voix: 41,59% des exprimés (1 209 voix).



La ministre des Outre-mer était une des figures du gouvernement Philippe particulièrement en danger lors de ces Législatives. En cas de remaniement, elle pourrait donc garder son poste de ministre au sein du gouvernement.



Guyane 1ère circonscription :



Dans la 1ère circonscription, le député sortant Gabriel Serville (PS) confirme son avance acquise lors du premier tour.



Il bat la candidate de la République en marche Joelle Prévot-Madère avec 51,3 %.



Gabriel Serville est le député de la 1ère circonscription de la Guyane depuis le 17 juin 2012.



Guyane 2ème circonscription :



Dans la 2ème circonscription, le jeune candidat Lenaïck Adam (REM) s’impose face au candidat sans étiquette Davy Rimane.



Agé de 25 ans, Lenaïck Adam est le plus jeune député des Outre-mer dans cette nouvelle législature.



Il est aussi conseiller territorial de la majorité dans la collectivité territoriale de Guyane.



Saint-Barthélémy et Saint-Martin :



Claire Javois conserve la circonscription unique de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin dans le giron des Républicains.



Durant la campagne, elle était soutenue par les présidents des deux collectivités Bruno Magras et Daniel Gibbs.



Elle obtient 54,73 % des suffrages face à son adversaire Inès Bouchaut-Choisy (REM).



Guadeloupe 1ère circonscription :



Dans la 1ère circonscription, Olivier Serva (REM) a été élu avec 61,74% des voix devant Rosan Rauzduel (candidat divers gauche, 38,27%).



Vice-président de la Région Guadeloupe depuis 2015, c’est le premier mandat national d’Olivier Serva.



Guadeloupe 2ème circonscription



Dans la 2ème circonscription, Justine Bénin (divers gauche) succède à sa rivale Gabrielle Louis-Carabin (suppléante de la candidate Diana Perran).



Justine Bénin recueille 64.26% des suffrages face à Diana Perran (La République en Marche) qui obtient 35,74% des voix exprimées.



Guadeloupe 3ème circonscription :



Dans la 3ème circonscription, c’est Max Mathiasin (PS) qui sera le nouveau député et succédera à Ary Chalus à l’Assemblée Nationale.



Il devance son adversaire Nestor Luce, pourtant arrivé en tête lors de ce premier tour.



Max Mathiasin obtient 65.15% des voix face à Nestor Luce (GUSR, 34,85%).



Guadeloupe 4ème circonscription :



Dans la 4ème circonscription, Hélène Vainqueur-Christophe (PS) succède à Victorin Lurel dans l’hémicycle.



Lorsque ce dernier fut nommé Ministre des Outre-mer en 2012, Hélène Vainqueur-Christophe assurait la suppléance de Victorin Lurel à l’Assemblée Nationale.



La candidate socialiste confirme son avance du premier tour face au candidat de la droite Aramis Arbau avec 61,61% des voix contre 38,39% des voix.



Martinique 1ère circonscription :



Dans la 1ère circonscription, Josette Manin (EPMN) a été élue avec 54,85% des voix contre 45,15% pour le député sortant Philippe Edmond-Mariette (divers gauche).



Ancienne présidente du conseil général de la Martinique, Josette Manin est la première femme à devenir député en Martinique.



Martinique 2ème circonscription :



Dans la 2ème circonscription, c’est le député sortant Bruno Nestor-Azérot qui l’emporte face à Justin Pamphile.



Il obtient 55.78% des voix exprimés.



Bruno Nestor-Azérot est député de la deuxième circonscription depuis le 17 juin 2012.



Maire de la ville de Sainte-marie, Bruno Nestor Azerot devra faire un choix entre son mandat local ou national afin de se mettre en conformité avec la loi limitant le cumul des mandats.



Martinique 3ème circonscription :



Pas de changement dans la 3ème circonscription, Serge Letchimy devient député pour la troisième fois depuis sa première élection en 2007. Lors de ce second tour, Serge Letchimy a obtenu 74% des voix face à Francis Carole.



Martinique 4ème circonscription :



Dans la 4ème circonscription, Jean-Philipe Nilor renoue avec un deuxième mandat.



Il a été réélu avec 68,09% des suffrages devant la candidate Les Républicains Sylviane Saithsoothane (31,91%).



Polynésie française 1ère circonscription :



Dans la 1ère circonscription, la députée sortante (UDI) Maina Sage (Tapura Huira’atira – Majorité présidentielle) obtient 68,36% des voix contre 31,64% pour le candidat de Gaston Flosse, Moana Greig. (Tahoera’a Huira’atira).



Polynésie française 2ème circonscription :



Dans la 2ème circonscription, Nicole Sanquer (Tapura Huira’atira – Majorité présidentielle) a été élue avec 64,18% des suffrages contre 35,82% pour Teura Iriti, candidate Tahoera’a Huira’atira de Gaston Flosse.



Polynésie française 3ème circonscription :



Dans la 3ème circonscription, l’indépendantiste Moetai Brotherson (Tavini Huira’atira) a remporté le scrutin avec 52,50% des suffrages face à Patrick Howell (Tapura Huira’atira – majorité présidentielle).



Il devient le premier député du parti indépendantiste Tavini Huira’atira.



Nouvelle-Calédonie 1ère circonscription :



Dans la première circonscription, Philippe Dunoyer (Calédonie Ensemble) est le nouveau député de cette circonscription.



Il a été élu avec 58,4% sur son adversaire Sonia Backès (candidate LR non investie).



Philippe Dunoyer est arrivé en tête à Nouméa (57%), à l’île des Pins ( 70,34%) et à Ouvéa (57,58%).



Nouvelle Calédonie 2ème circonscription :



Dans la 2ème circonscription, le député sortant Philippe Gomès (Calédonie Ensemble) remporte ce second tour avec 54,8% des suffrages exprimées, devant le candidat de l’UNI, Louis Mapou (45,18%).





