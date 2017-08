Les nouveautés de la rentrée : Changements sur le réseau Citalis

Après les débuts difficiles d’un nouveau réseau qui ont marqué les esprits en 2016 avec de nombreux changements simultanés, le réseau CITALIS retrouve son rythme de changements et poursuit ses efforts d’amélioration de la qualité de ses services. C’est le plus souvent au détour d’une rentrée scolaire que ces changements sont mis en place pour le bien-être des clients. La rentrée 2017/2018 n’échappe donc pas à ce principe. Des nouvelles voies et horaires seront donc mis en place à partir du 21 août.



Le bureau d’études du réseau a mené en 2016 une évaluation des temps de parcours des lignes 5 à 19, dans le but d’identifier les écarts entre les heures de passage annoncées à la clientèle, et les heures de passage réelles.



Des nouveaux itinéraires seront donc mis en place pour permettre d’améliorer la régularité des trajets des lignes desservant à l’ouest de Saint-Denis.



Nouveaux itinéraires :



L'arrêt "hôpital des enfants" sera repositionné à l'arrêt dans la rue Bertin au niveau de la Croix jubilé.



Ce nouvel itinéraire concerne les lignes suivantes :



10 : Parc Aquatique – Hôtel de ville de Saint-Denis

11 : Collège Montgaillard – Victoire

12 : Restanques – Hôtel de ville de Saint-Denis

21 : Montagne 16ème – Hôtel de ville de Saint-Denis

22 : Ruisseau Blanc – Hôtel de ville de Saint-Denis

22a : Montagne 17ème – Hôtel de ville de Saint-Denis



Pour l'arrêt "Petit Marché", il sera repositionné à l'arrêt au niveau de la place Paul Vergès.

L'arrêt "chemin des pêchers" sera repositionné à l'arrêt situé sur "le chemin des pêchers et francicéas".

Pour l'arrêt "ces bois nèfles", il sera repositionné vers le chemin Ylang-Ylang.



Ce nouveau terminus concerne les lignes suivantes :



8 : Collège Bois de Nèfles – Hôtel de ville de Saint-Denis

25 : Collège Bois de Nèfles – Marie du Chaudron



Nouveaux services:



Pour répondre à la demande de la clientèle, un service a été ajouté sur la ligne 23 en fin de journée. De même, pour répondre à la demande des collégiens du Collège Bois de Nèfles, les services du midi de la ligne 24a ont été revus, afin de correspondre aux horaires de sortie des classes.



Lignes concernées :



23 : Evêché - Hôtel de ville de Saint-Denis

24a : Collège Bois de Nèfles – Mairie du Chaudron



A partir du vendredi 1er septembre 2017, pour accompagner l’ouverture du Lycée de Bois de Nèfles Sainte-Clotilde, des services spéciaux sur les lignes 6 et 7 proposeront des liaisons plus directes vers le Lycée Bois de Nèfles. Ces services fonctionneront du lundi au vendredi, en période scolaire. Ils proposeront un aller-retour par jour, matin et soir. A confirmer selon la date d’ouverture définitive du Lycée qui sera communiquée par la Région Réunion.



Mise en service du Pôle d’échanges Beauséjour



Pour accompagner la livraison du pôle d’échanges de Beauséjour, l’arrêt " CAF Beauséjour " est repositionné sur la rue du Centre.



Lignes concernées :



32 : CAF Beauséjour - Mairie du Chaudron

33 : CAF Beauséjour - Mairie du Chaudron

34 : CAF Beauséjour - Hôtel de ville de Sainte-Marie

37 : Montée Sano - Mairie du Chaudron

38 : Ravine Coco - Rivière des Pluies

41 : Piton Cailloux - Hôtel de ville de Sainte-Marie

48 : Piton Fougères - Hôtel de ville de Sainte-Marie



Du nouveau à la billetterie:



Depuis le 12 juin 2017, tous les titres de la gamme tarifaire ont changé de visuel dans les billeteries. La carte d’identité aussi a changé de look. Cette nouvelle image porte les signes d’un réseau qui se veut plus moderne et attractif. Et les tarifs au niveau des titres de transport n'auront pas de changement.



Info pratique :

Les clients qui ont encore des tickets de l’ancien visuel en leur possession peuvent les utiliser jusqu’à la fin de l’année 2017. Les tickets ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2018. Il est donc conseillé à la clientèle d’utiliser leur billetterie avant la fin d’année ou de contacter le service clients CITALIS pour toutes questions et pour plus d’informations.



L’information voyageur et la mise en accessibilité



Toutes les lignes du réseau s’équipent progressivement d’un nouveau système d’information voyageurs. A bord des véhicules de nouveaux écrans dynamiques permettent de visionner :

- Les prochains arrêts,

- Les correspondances avec les autres lignes,

- Les campagnes de communication en cours sur le réseau



L’information sonore permet d’améliorer l’accessibilité de l’information pour les personnes porteuses de handicap. L’annonce sonore permet au voyageur de mieux se repérer sur le réseau.



L’accessibilité aux Personnes à mobilité réduite est également améliorée avec l’installation de nouveaux poteaux d’arrêt.