Mail La grande Une Les négociations ont débuté à la DAAF entre planteurs et industriels

Après un détour ce matin à la Préfecture pour déposer une motion concernant le prix de base de la canne, les planteurs mécontents se sont rendus en début après-midi au siège de la direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF), où débute à 14h30 un Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS).



Soe Hitchon sur place





Zinfos974 Lu 489 fois



Mail