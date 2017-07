Les modifications de la circulation ce 14 juillet

Certaines rues seront fermées ce vendredi 14 juillet pour permettre le bon déroulement des festivités. Des perturbations de la circulation sont à prévoir.



À Saint Joseph, la circulation sera interdite sur la RN2 rue Raphaël Babet entre la rue Maury et le giratoire rue Général de Gaulle de 13h à 18h le lundi 14 juillet.



À Saint Philippe, la circulation sera interdite sur la RN2 rue Leconte Delisle entre la rue de la Marine et le chemin de la Pompe de 9h à 11h30 le lundi 14 juillet.



Des déviations seront mises en places par les rues adjacentes dans ces communes.



À Saint-Denis, pour permettre le bon déroulement de la Fête Nationale, le Barachois sera fermé à la circulation le vendredi 14 juillet de 6h jusqu’à la fin des opérations de nettoyage aux alentours de 3h du matin. Les déviations seront mises en place à l’entrée Est par la rue Labourdonnais et à l’entrée Ouest par la rue Lucien Gasparin.



Par ailleurs, lors du déroulement du feu d’artifice de 17h à 21h, la fermeture à l’entrée Ouest de Saint Denis sera prolongée jusqu’au carrefour RN1/RD41.