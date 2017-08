Les meilleurs fruits du monde sont à la Réunion

J'aime mon ile et j'entends déjà les plus mal-embouchés d'entre vous qui allez me traiter de chauvin dans les commentaires. Pas grave, j'assume...



Mais qui osera dire le contraire?



Qui osera dire qu'il a goûté quelque part dans le monde de meilleurs letchis qu'à la Réunion. Fruit qui, soit dit en passant, est pour moi LE roi des fruits... Mais à chacun ses goûts.



Et que dire de nos avocats? Ceux en provenance d'Israël que l'on trouve sur tous les étals de marchés en France font pâle figure à côté. Les notres ont un goût inimitable et fondent véritablement dans la bouche...



Et nos papayes au goût si sucré?



Et nos ananas Victoria? Tellement bons que nombre de pays sont venus piquer des plants ici et qu'ils nous concurrencent maintenant... Mais comme disait une publicité, toujours imité, jamais égalé.



Quand aux mangues, je souris intérieurement à chaque fois que je vois dans une grande surface métropolitaine ce qu'ils appellent des mangues en provenance de je-ne-sais quel pays d'Afrique. Ah s'ils avaient la chance de connaitre le goût d'une mangue José... Tant qu'on n'a pas mangé une mangue José, on ne peut pas prétendre connaitre le goût d'une mangue !



Et que dire de nos bananes péï qui donnent des complexes à leurs homologues des Antilles ? Et de nos si délicieux longanis?



Dommage que nous ne soyons pas capables de tirer davantage profit de ces trésors que recèle notre ile...