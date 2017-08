Les méfaits du soleil au cœur de la 19ème Marche de la Mutualité

La Marche de la Mutualité 2017 s'est déroulée ce dimanche, à l'Etang-Salé. Un événement qui est l'occasion de pratiquer une activité physique pour préserver son capital santé, et qui réunit chaque année plus de 3500 personnes et 150 bénévoles.



Cette année, la manifestation était placée sous le signe de la prévention des méfaits du soleil et des UV.



Les thématiques de l’environnement et de l’activité physique ont aussi été mises en avant, notamment dans le village santé qui a accueilli les participants toute la journée sur les différents stands présents.



La doyenne de cette marche est âgée de 93 ans.