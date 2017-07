Les marmailles de 1000 Sourires découvrent le 2ème RPIMA

La Section d’Appui et de Reconnaissance

Cette section est composée d’un groupe de tireurs d’élite capables de tirer jusqu’à une distance de 2000 mètres avec des fusils de précision, d’un groupe de tireurs mortier, d’une patrouille de renseignements et de recherche d’informations. Par petits groupes, les enfants ont pu faire ensuite un tour dans un des véhicules P4 de la gamme tactique pour leur plus grande joie.



L’atelier de parachutisme

Au cours de cet atelier, les enfants ont expérimenté les rudiments du parachutisme. Harnachés et pendus à un portique, les petits saint-paulois ont porté un parachute dans leur dos et un parachute de secours installé sur leur ventre. Certains ont même eu la chance d’actionner la poignée rouge pour ouvrir la toile comme en situation d’urgence.